Dorival Júnior pode ser uma ‘cartada’ bem-sucedida

Se há 15 ou 20 anos o Brasil era o "país do futebol", essa realidade já mudou bastante. A seleção vem colecionando maus resultados e perdeu o protagonismo de outrora. Por isso, o novo comandante, Dorival Júnior, terá um trabalho difícil pela frente. O treinador, afinal, terá sucesso na missão?

As dificuldades já vão começar nas próprias Eliminatórias Sul-Americanas. O Brasil, no momento, ocupa a sexta colocação e é a última seleção com vaga direta para o Mundial. Um eventual tropeço no início do trabalho, portanto, já poderá colocar a canarinho em uma situação delicada e desencadear uma crise.

Mas Dorival Júnior é um treinador bastante experiente e vive o melhor momento de sua carreira. É verdade que o anúncio de seu nome pegou muita gente de surpresa, afinal, o que se sabia era que Carlo Ancelotti seria o novo comandante a partir da metade de 2024.

E, se a negociação com o italiano melasse, o nome provável para assumir o cargo parecia ser Fernando Diniz. Isso porque o treinador do Fluminense vivia um momento excepcional com o título da Libertadores e estava como interino da seleção brasileira havia pouco tempo.

Por tudo isso, Dorival Júnior foi uma surpresa – mas a verdade é que sua contratação pode ter sido a melhor solução para o Brasil. Ancelotti, embora seja muito experiente e vencedor, não parecia nada empolgado com a ideia de treinar a seleção. E Diniz ainda tem conceitos que precisam ser mais ajustados para que ele encare um trabalho dessa magnitude.

Dorival, por outro lado, já passou por diversos clubes grandes do Brasil e mostrou muita evolução ao longo dos anos. Não é à toa que ele vive o melhor momento de sua carreira e, dessa forma, irá comandar o Brasil em seu auge como profissional.

Com a confiança lá no alto e conhecimentos sólidos de futebol, o treinador, que nos últimos anos venceu uma Libertadores com o Flamengo (2022) e uma Copa do Brasil com o São Paulo (2023), pode ser a figura que faltava: sem estrelismo, nem vontade de aparecer mais que o time.

O futebol brasileiro, de certo, não é mais aquele de algumas décadas atrás. Em 2002, por exemplo, Felipão pôde se dar ao luxo de deixar fora da Copa do Mundo nomes como Romário, Alex, Djalminha, Élber e Amoroso – algo que seria impensável nos dias atuais.

Mas, mesmo em crise, não faltam bons jogadores para servir à seleção brasileira. Vini Jr. vem sendo um dos grandes protagonistas do futebol europeu, vestindo a camisa do maior clube do Velho Continente. Seu companheiro de clube Rodrygo também tem se destacado – e muitos outros nomes podem ajudar a reerguer a canarinho.

Para isso, porém, será preciso um trabalho firme e bem executado. E Dorival Júnior é um dos nomes mais indicados para essa missão.