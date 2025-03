Dorival Júnior fala sobre derrota do Brasil para a Argentina e promete buscar o caminho certo

Após a expressiva derrota do Brasil por 4 a 1 diante da Argentina, ocorrida na terça-feira (25/3) no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o técnico Dorival Júnior demonstrou profunda desilusão. O jogo, que integrou a 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, não se desenrolou conforme as expectativas traçadas pela comissão técnica.

Em uma análise franca, Dorival reconheceu que a equipe não conseguiu executar o planejamento prévio e admitiu estar sob considerável pressão. “A responsabilidade é imensa, e estou ciente de tudo que está em jogo e do que vinha sendo trabalhado até aqui. É evidente que nada do que idealizamos se concretizou hoje. A Argentina mereceu a vitória, e não houve qualquer resposta da nossa parte após sofrermos o segundo gol”, declarou o treinador.

A derrota foi encarada como um marco significativo em sua trajetória à frente da Seleção Brasileira. Contudo, Dorival expressou sua convicção de que encontrará o caminho certo para reverter a situação. “Reconheço que este é um momento difícil. Entretanto, acredito firmemente no meu trabalho e no progresso que estamos realizando. É um processo complexo, mas estou determinado a buscar soluções. Em minha carreira, enfrentei desafios complicados, mas sempre consegui superar”, afirmou.

O comandante também abordou o impacto emocional da goleada e fez questão de se desculpar com os torcedores brasileiros. “É natural que um resultado como esse cause uma grande dor. Sentimos todos essa frustração, especialmente contra uma equipe com a qual temos uma rivalidade histórica. Compreendo as dificuldades que enfrentaríamos contra a Argentina, mas esperava uma reação diferente da nossa equipe com base no nosso desempenho diário”, continuou.

Finalizando suas declarações, Dorival reafirmou sua total responsabilidade pelo resultado adverso: “A responsabilidade é sempre minha. Ninguém antecipava um desempenho tão abaixo das expectativas. Desde o início do jogo, nossas intenções não se concretizaram. A Argentina foi superior em todos os aspectos, e eu peço desculpas ao torcedor brasileiro pela diferença entre o esperado e o que realmente apresentamos em campo. Foi uma noite difícil para todos nós”.