Dorival Júnior elogia desempenho do Brasil contra Venezuela e foca em evolução contra o Uruguai

Na noite de quinta-feira, a Seleção Brasileira empatou em 1 a 1 com a Venezuela, em Maturín, durante confronto pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2024. Apesar das oportunidades criadas e do pênalti desperdiçado por Vini Jr., a equipe comandada por Dorival Júnior não conseguiu converter o domínio de jogo em vitória. O técnico brasileiro expressou que, diante do desempenho apresentado, a equipe merecia um desfecho mais favorável.

Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Dorival Júnior destacou o volume de jogo e as tentativas constantes de criar jogadas ofensivas como características distintivas da equipe brasileira. “Tivemos um jogo aberto e dinâmico, onde o meio-campo foi fundamental para ambas as equipes. Espero que possamos continuar evoluindo”, afirmou o treinador.

O próximo desafio do Brasil será contra o Uruguai, na terça-feira seguinte, às 21h45 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. A Seleção ocupa atualmente a terceira posição nas eliminatórias sul-americanas, somando 17 pontos, atrás apenas de Colômbia e Argentina.

Mesmo com o empate, Dorival Júnior se mostrou satisfeito com o desempenho do time, ressaltando que a atuação obrigou o goleiro adversário, Romo, a realizar diversas defesas. “Foi um bom jogo no geral. Criamos várias chances e mantivemos nossa proposta de jogo ofensivo”, comentou.

O treinador também enfatizou a importância de manter as tradições do futebol brasileiro: “Nosso plano é continuar respeitando todos os adversários enquanto preservamos nosso estilo de jogo característico – ofensivo e alegre.”

Ao avaliar o confronto contra a Venezuela, Dorival reconheceu um erro crucial que resultou no gol adversário, mas elogiou a segurança e o comportamento geral da equipe. “O Brasil teve um volume superior de jogo, mas precisamos converter mais oportunidades em gols“, analisou.

A estratégia tática envolveu trazer Gerson para atuar como volante, promovendo uma troca efetiva de passes próxima à área rival. A inclusão de um atacante adicional buscava criar mais situações claras de gol através da infiltração e aproximação. No entanto, apesar das boas criações e da performance inspirada do goleiro venezuelano, faltou precisão na finalização.

Dorival concluiu afirmando sua confiança na evolução contínua da equipe: “Estamos em ascensão e acredito que jogos melhores estão por vir.”