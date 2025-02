Dorival Júnior avalia período na Europa e prepara convocação para Eliminatórias

Após um período de observações intensivas nas ligas europeias, o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, retornou ao Brasil com informações valiosas sobre o desempenho dos atletas que disputam as principais competições do Velho Continente. Sua análise visa a preparação da equipe para os próximos confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo contra Colômbia e Argentina.

Durante suas duas semanas na Europa, Dorival assistiu a partidas da UEFA Champions League e da Premier League, enquanto seus auxiliares, Lucas Silvestre e Pedro Sotero, se dedicaram a observar jogadores em diferentes jogos e treinos. O técnico destacou a importância desse contato direto com os atletas: “Estar próximo dos jogadores nos permite entender melhor o momento que cada um está vivendo. Mantemos uma comunicação constante com os clubes para obter informações detalhadas sobre a condição física e médica de cada atleta. Esses dados são essenciais para fazermos escolhas assertivas durante a convocação”, afirmou em entrevista à CBF TV.

A equipe técnica percorreu 15 cidades em quatro países europeus e pretende continuar essa missão de observação até o final da semana. Dorival também planeja acompanhar as finais dos campeonatos estaduais nos próximos dias, buscando manter-se atualizado sobre o desempenho dos jogadores no Brasil.

O treinador antecipou que uma “lista longa” com atletas pré-relacionados será divulgada no dia 28 de fevereiro, enquanto a convocação final ocorrerá em 7 de março. “Espero que esse trabalho realizado na Europa seja um passo inicial para garantirmos nossa classificação para a Copa do Mundo”, concluiu Dorival.

A Seleção Brasileira enfrentará a Colômbia no dia 20 de março, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45. Em seguida, no dia 25 de março, o desafio será contra a Argentina em Buenos Aires, às 21h.