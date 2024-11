Dorival escala Vini Júnior como titular contra a Venezuela

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (13), o treinador Dorival Júnior anunciou a escalação da seleção brasileira para o confronto contra a Venezuela, destacando a inclusão de Vinicius Junior na equipe titular. A mudança decorre da lesão de Rodrygo, que cedeu seu lugar ao jogador do Real Madrid. Essa decisão mantém a base do time que obteve uma expressiva vitória por 4 a 0 sobre o Peru na última rodada das eliminatórias.

A partida está marcada para as 18h (horário de Brasília) desta quinta-feira, no estádio Monumental de Maturín, na Venezuela. A formação anunciada por Dorival inclui Ederson no gol; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner na defesa; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha no meio-campo; e o ataque composto por Vinicius Junior, Igor Jesus e Savinho. Vale ressaltar que Vini Jr. não participou dos jogos contra Chile e Peru devido a uma lesão cervical.

O técnico enfatizou sua intenção de manter a consistência tática, afirmando que as ausências de Guilherme Arana e André nos treinamentos não influenciaram suas escolhas. Ambos os jogadores são dúvidas para o próximo compromisso contra o Uruguai, com avaliações médicas adicionais previstas após o jogo contra a Venezuela.

Dorival também comentou sobre a evolução da seleção brasileira, apontando maior segurança e regularidade nas atuações recentes. A equipe viaja em voo fretado para enfrentar os venezuelanos e retorna diretamente para Salvador após a partida. O Brasil ocupa atualmente a quarta posição nas eliminatórias, com 16 pontos, podendo subir para o segundo lugar em caso de vitória.

Em relação à adversária Venezuela, Dorival destacou o crescimento do futebol local e o ambiente favorável que tem sido criado em torno da seleção venezuelana. Com duas vitórias e três empates em casa, inclusive contra Argentina e Uruguai, o técnico brasileiro alerta para a competitividade crescente na América do Sul.

Na coletiva, Dorival também abordou temas como a ausência de Éder Militão devido a lesão e expressou solidariedade ao jogador. Finalizou reiterando confiança no elenco convocado para as próximas partidas das eliminatórias.

A lista completa dos convocados inclui goleiros como Ederson (Manchester City), laterais como Vanderson (Monaco), zagueiros como Marquinhos (PSG) e meio-campistas como Bruno Guimarães (Newcastle). O ataque conta ainda com talentos como Vinicius Junior (Real Madrid) e Savinho (Manchester City). As substituições na convocação foram feitas para cobrir as lesões de Militão e Rodrygo.