Dorival chama Igor Jesus para jogos contra Chile e Peru pelas Eliminatórias

O treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, convocou nesta sexta-feira (27) os 23 jogadores para os próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra o Chile fora de casa, no dia 10, e o Peru no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 15.

Destaque do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o atacante Igor Jesus foi a principal novidade na lista de relacionados. Também foram chamados os laterais Vanderson, do Mônaco, e Abner, do Lyon.

Já o atacante Raphinha, do Barcelona, que não esteve presente na última convocação por ter de cumprir um jogo de suspensão, voltou a aparecer entre os relacionados.

Os jogadores se apresentam no dia 7 em São Paulo e farão a preparação no CT Joaquim Grava, do Corinthians, antes de embarcar para a capital chilena, no dia 9.

“Todos pediram por uma reformulação, que passa naturalmente pelo encontro de um equilíbrio entre a jovialidade de alguns que aqui estão chegando, como também com a vasta experiência de outros que ainda fazem parte de um grupo por merecimentos”, afirmou Dorival em conversa com jornalistas após anunciar a lista de convocados na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro.

Na última rodada do classificatório para o mundial que serão disputados daqui a dois anos nos Estados Unidos, Canadá e México, o Brasil venceu o Equador por 1 a 0 no Couto Pereira, e perdeu pelo mesmo placar para o Paraguai no Defensores del Chaco.

O treinador reconheceu que não está satisfeito com os resultados recentes e com o desempenho da equipe em campo.

“Sei que não é satisfatório, nós também não estamos satisfeitos e contentes com isso. Mesmo entendendo que nós tivemos apenas dez jogos até então, com um espaço considerável entre uma convocação e outra, ainda assim, nos incomoda muito e nós estamos também preocupados e que encontremos rapidamente um caminho que nos dê uma solução e que busquemos as melhores alternativas para que voltemos a ter uma equipe confiável. É tudo que queremos”, declarou Dorival.

A seleção pentacampeã ocupa atualmente a 5ª colocação na tabela das Eliminatórias, com 10 pontos em oito partidas. Atual campeã mundial, a Argentina lidera, com 18 pontos, seguida pela Colômbia, com 16, e pelo Uruguai, com 15.

CONFIRA ABAIXO A LISTA DE CONVOCADOS DO TÉCNICO DORIVAL JÚNIOR PARA OS CONFRONTOS CONTRA CHILE E PERU

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Bento (Al-Nassr)

Laterais

Danilo (Juventus)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Vanderson (Monaco)

Abner (Lyon)

Zagueiros

Bremer (Juventus)

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Gerson (Flamengo)

André (Wolverhampton)

Rodrygo (Real Madrid)

Atacantes

Luiz Henrique (Botafogo)

Igor Jesus (Botafoto)

Endrick (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)