Dope prende 4 integrantes de bando especializado em sequestro e roubo de caminhoneiros na Grande SP

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), prendeu mais quatro suspeitos de integrarem um bando especializado em sequestro e roubo de caminhoneiros. A ação ocorreu nesta segunda-feira (10), em Guarulhos, na região metropolitana do estado.

As investigações para identificar a quadrilha começaram no início do ano. Desde então, três homens já haviam sido detidos, sendo que um deles foi preso no último dia 7 deste mês.

Em continuidade das investigações, as equipes localizaram o endereço de mais quatro suspeitos. Com os mandados de busca, apreensão e prisão emitidos pela Justiça, os policiais foram nesta segunda-feira aos locais, onde prenderam a quadrilha. Um notebook, pendrives e máscaras foram apreendidas.

Segundo a polícia, o bando se infiltrava em aplicativos, usados por caminhoneiros para a prestação de transporte de cargas, e anunciavam os trabalhos, oferecendo um pagamento falso para o frete.

Quando as vítimas chegavam ao destino, em Guarulhos, os suspeitos roubavam o veículo, sequestravam o motorista e exigiam transferências bancárias para extorquir as famílias.

A operação foi desenvolvida pela Divisão Antissequestro (DAS), com apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE), Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e Grupo Especial de Reação (GER), do Dope.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça. As ações seguem em andamento para localizar mais integrantes do bando.