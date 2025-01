Don’t Get Got: Novo jogo de terror da Bossa Games é lançado no Steam

Hoje, a publisher CULT Games e a desenvolvedora Bossa Games (conhecida pela franquia Surgeon Simulator, por I Am Bread e I Am Fish) lançam em Early Access Don’t Get Got, um jogo multiplayer de terror psicológico e traição.



Nele, o jogador e até sete amigos entram em uma escola abandonada onde estranhas criaturas vagam pelos corredores, mas nem todos os jogadores conseguem escapar. Diante de bonecas que congelam quando observadas, a pergunta final se torna: quem ficará para trás?

A única saída é através do outro

Para sobreviver, os jogadores devem colaborar com seus parceiros até que eles não atendam mais às suas necessidades, encontrando, assim, o momento oportuno para quebrar a confiança deles. Eles devem achar os objetos que precisam para escapar, e as ferramentas à disposição podem ser usadas para salvar ou trair alguém. Barulho e luz atraem atenção indesejada, mas se esconder em um canto escuro só atrasará a morte. Mas a traição tem um preço: quanto mais amigos o jogador perder, menos olhos atentos terá para manter as criaturas afastadas.



Fique quieto e vá embora

Quem passar muito tempo olhando para as bonecas vai perder a cabeça. Para recuperar sua sanidade, os jogadores devem encontrar e ouvir caixas de música cada vez mais raras e assustadoramente altas. Eles terão de cuidar uns dos outros, ou usar iscas para se recuperar e sobreviver… Ou talvez uma melodia estridente seja exatamente o que eles precisarão para fugir.



Não seja complacente

A segurança é apenas um alívio temporário: Don’t Get Got desafia os jogadores a se tornarem manipuladores sociais astutos, uma habilidade que eles precisarão desesperadamente para enfrentar os muitos desafios angustiantes que a Bossa e a CULT pretendem lançar em Early Access.



Don’t Get Got custa R$16,99, mas terá 40% de desconto nas próximas 48 horas. Os jogadores podem mergulhar direto neste título de acesso antecipado agora no Steam.