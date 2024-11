Dono da Globo se encontra com Papa Francisco na Itália para falar do Brasil

Roberto Irineu Marinho, atual vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo e um dos donos da TV Globo, se reuniu neste sábado (9) em audiência com o Papa Francisco, no Vaticano.

Marinho estava acompanhado de sua esposa, Karen Marinho, em viagem para a Itália. Na conversa, ambos falaram sobre o Brasil e a atual situação do mundo. Não foi uma viagem em nome da empresa, e sim de caráter pessoal.

A informação foi confirmada pelo Vaticano. Visitas de executivos de empresas de comunicação não são comuns, mas não foi a primeira vez que executivos da Globo se encontraram com o Papa Francisco.

Entre 2017 e 2020, houve pelo menos outros dois encontros, que foram registrados por veículos do maior conglomerado de mídia do Brasil.

Roberto Irineu Marinho é o filho mais velho de Roberto Marinho (1904-2003) e é um dos sócios do Grupo Globo, junto com seus irmãos José Roberto e João Roberto Marinho. Em 2002, assumiu a presidência do Grupo Globo.

Com o falecimento de Roberto Marinho em agosto de 2003, assumiu a presidência do Conselho de Administração do grupo conciliando-a com a presidência executiva, assumiu apenas um ano após o falecimento de seu pai.

Em dezembro de 2017, deixou a presidência do Grupo Globo, indicando Jorge Nóbrega para o seu lugar. Foi presidente do conselho de Administração até 2021, saindo para dar lugar ao seu irmão, João Roberto Marinho.