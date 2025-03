Donnarumma brilha nos pênaltis e PSG elimina o Liverpool da Champions League

Em um embate eletrizante, o Paris Saint-Germain (PSG) conseguiu superar o Liverpool por 1 a 0 no tempo regulamentar, garantindo a vitória nas cobranças de pênaltis por 4 a 2. A partida, marcada por momentos intensos e jogadas decisivas, teve como destaque o gol de Dembélé e as defesas cruciais do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma.

Primeiro Tempo

A primeira metade do jogo foi caracterizada por um ritmo acelerado e oportunidades claras para ambos os lados. O Liverpool iniciou com mais ímpeto, com Mohamed Salah perdendo duas chances notáveis nos primeiros minutos. No entanto, foi o PSG que se mostrou mais eficiente ao abrir o placar aos 11 minutos. Dembélé recebeu a bola no meio-campo e, após um passe preciso para Barcola, finalizou com precisão após um desvio involuntário de Konaté que deixou Alisson sem reação.

Após o gol, o jogo se tornou ainda mais dinâmico, com ambas as equipes criando boas oportunidades. O Liverpool teve uma chance de igualar a partida quando Konaté interceptou uma jogada potencialmente perigosa do PSG. Alisson também se destacou, realizando uma bela defesa em um chute de Kvaratskhelia.

No fim do primeiro tempo, o PSG ameaçou aumentar a vantagem com finalizações perigosas de Kvaratskhelia e Dembélé, mas não conseguiu converter. A equipe inglesa reclamou de um possível pênalti em Luíz Díaz, mas a arbitragem seguiu em frente.

Segundo Tempo

Na segunda etapa, o Liverpool retornou com uma postura mais agressiva e começou a dominar as ações ofensivas. Szoboszlai chegou a balançar as redes, mas seu gol foi anulado devido ao impedimento de Luis Díaz na jogada inicial. O colombiano continuou sendo uma ameaça constante, exigindo grandes defesas de Donnarumma em um cabeceio.

Com boa parte da posse de bola, o Liverpool criou várias oportunidades claras para empatar a partida. Quansah quase se tornou o herói inesperado ao cabecear uma bola que acertou a trave, enquanto Luis Díaz viu sua tentativa ser novamente defendida pelo goleiro italiano.

O PSG se resguardou bem defensivamente, mas em alguns momentos quase ampliou a vantagem com um bonito chute de Kvaratskhelia que passou próximo à meta de Alisson.

Prorrogação

A prorrogação foi dominada pelo Paris Saint-Germain, que pressionou o Liverpool e esteve perto de marcar. Na primeira parte da prorrogação, Baraldo cabeceou com perigo e Doué mandou a bola perto da trave.

No segundo tempo da prorrogação, o domínio parisiense continuou. Alisson foi fundamental para manter o Liverpool na partida com defesas impressionantes diante das tentativas de Dembélé e Lee Kang-In. Com as equipes empatadas em 1 a 0 ao final do tempo extra, a disputa foi levada aos pênaltis.

Pênaltis

Nas cobranças finais, ambas as equipes converteram suas três primeiras tentativas. Contudo, foi Donnarumma quem se destacou ao defender os chutes de Darwin Núñez e Curtis Jones. O PSG demonstrou precisão nas cobranças e viu Doué garantir a classificação ao marcar o quarto pênalti.

A vitória solidifica a reputação do PSG como uma equipe resiliente e eficaz sob pressão, destacando também as habilidades excepcionais do goleiro Donnarumma em momentos decisivos.