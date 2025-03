Donald Trump tem mais desaprovação (48,1%) do que aprovação (47,9%)

Um novo levantamento realizado pelo renomado estatístico americano Nate Silver revela que, pela primeira vez desde o início de seu mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresenta um índice de desaprovação superior ao de aprovação. Os dados, que foram compilados a partir de mais de 200 pesquisas conduzidas por diversos institutos desde 20 de janeiro, foram divulgados na última segunda-feira (10).

Conforme a metodologia utilizada por Silver, 48,1% dos entrevistados desaprovam a gestão de Trump, enquanto apenas 47,9% expressam apoio ao seu governo. Essa inversão nos índices marca um momento significativo na trajetória política do presidente, que até então havia mantido a desaprovação abaixo da aprovação desde sua posse.

No início de seu governo, Trump desfrutou de uma vantagem considerável, com um índice de aprovação que superava a desaprovação em até 11,6 pontos percentuais. Contudo, nas últimas semanas, essa diferença tem diminuído gradativamente.

Uma pesquisa realizada em 4 de março pela Reuters e pelo instituto Ipsos destacou que as questões econômicas e o custo de vida estão entre as principais preocupações da população americana. O estudo revelou que apenas 31% dos cidadãos aprovam a maneira como Trump lida com o aumento do custo de vida no país, representando uma queda de três pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, realizada entre 21 e 23 de fevereiro. Em contrapartida, 54% dos entrevistados desaprovam suas ações nesse aspecto.

Além disso, a pesquisa indicou que 51% dos americanos reprovam as políticas comerciais adotadas pelo presidente. Desde o início de seu mandato, Trump impôs uma série de tarifas sobre países parceiros comerciais, levando economistas a alertar para o potencial aumento da inflação decorrente dessas medidas.

Apesar do descontentamento generalizado em relação a alguns aspectos da sua administração, Trump ainda mantém um nível considerável de apoio em áreas como políticas de imigração e cortes no funcionalismo público.

A análise das opiniões públicas sobre Trump se torna cada vez mais relevante à medida que o país se aproxima das próximas eleições e os desafios enfrentados pela administração se intensificam.