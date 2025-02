Don Toliver & Speedy lançam “LV Bag” com participação de J-Hope e Pharrell Williams

O single “LV Bag”, de Don Toliver e Speedy, chegou aos ouvidos do público em um dos principais eventos mundiais: a Paris Fashion Week. Já disponível em todos os tocadores digitais, a música estreou durante o desfile de Pharrell Williams para a linha masculina da marca Louis Vuitton, no início deste ano. Com ela, Don Toliver ocupa seu espaço na cultura misturando soul psicodélico, hip-hop sulista, R&B cinematográfico, pop alternativo e rock ‘n’ roll. Confira:

O cantor, compositor e artista de Houston, Texas, se transformou discretamente em uma personalidade global, multi-platina e líder de grandes arenas do século XXI. Acumulando bilhões de streams e registrando mais de 37 milhões de ouvintes mensais no Spotify, ele conquistou quatro estreias consecutivas no Top 10 da Billboard 200 com os álbuns certificados de platina “Heaven or Hell” (2020), “Life of a Don” (2021), “Love Sick” (2023) e “Hardstone Psycho” (2024). Este último não apenas marcou sua segunda entrada no Top 3 da Billboard 200, mas também garantiu seu primeiro #1 na parada Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums.

Enquanto isso, seu catálogo se expandiu com uma sucessão de singles que dominaram as paradas, incluindo as faixas 3x platina “No Idea” e “After Party”, a 4x-platina “Lemonade” (com Internet Money & Gunna feat. NAV), além de “Private Landing” (feat. Justin Bieber & Future) e “No Pole”, entre outras. Ele também contribuiu para trilhas sonoras de franquias de filmes de grande sucesso, como “Velozes & Furiosos” e “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”. Para promover “Hardstone Psycho”, Don inovou ao criar seu próprio jogo no Fortnite — “Hardstone” — e encabeçar sua turnê “PSYCHO”, com shows esgotados em arenas icônicas como o Barclays Center e a Crypto.com Arena. Em 2025, Don continua a se elevar ainda mais com novas músicas, shows e surpresas.