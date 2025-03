Domingou em Mauá traz Planetário como atração especial nos próximos finais de semana

Nos próximos dois finais de semana, o evento ‘Domingou em Mauá’ contará com uma atração imperdível: o Planetário Domingou. A iniciativa promete proporcionar uma experiência educativa e interativa para toda a família, explorando os mistérios do Universo por meio de sessões dinâmicas e envolventes. A novidade chega em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer de Mauá.

As sessões do Planetário terão duração de 50 minutos e começam às 9h, com funcionamento até às 17h. Cada sessão comporta até 50 pessoas, garantindo que um grande número de visitantes possam desfrutar da experiência astronômica.

Além do Planetário, o ‘Domingou em Mauá’ continua oferecendo suas tradicionais atividades recreativas para todas as idades. Entre as atrações mais populares está a ‘bike família’, onde duas pessoas pedalam juntas em um circuito especial.

O público também poderá aproveitar mini-quadras para a prática de esportes como futebol, peteca, tênis e vôlei, além de atividades recreativas infantis conduzidas por animadores. Apresentações musicais ao longo do dia completam a programação, garantindo diversão para todos.

O evento acontece no Parque da Juventude, localizado na Rua Francisco Ortega Escobar, s/n, Vila Noêmia. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos