Domingo terá temperatura amena e chuva forte no fim da manhã em SP

A capital de São Paulo deve ter um domingo (26) de temperatura mais amena, após uma semana inteira marcada por calor acima da média e temporais que causaram estragos na cidade.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura prevê que os termômetros não ultrapassem 27°C. A chuva que tem chegado no fim da tarde nos últimos dias deve começar a cair no fim da manhã em intensidade moderada e forte e se estender ao longo do dia, sinal de risco de mais alagamentos e quedas de árvores. A previsão é explicada pela chegada de uma frente fria ao litoral paulista.

Mais temporais são previstos para o começo da próxima semana na região metropolitana da cidade, que ainda tenta se refazer dos prejuízos causados pelas fortes chuvas desta sexta-feira (23). A máxima prevista para segunda-feira (27) é de 26°C.

Com essa previsão, a Defesa Civil anunciou que irá manter um gabinete de crise entre segunda (27) e terça-feira (28).

O órgão estadual emitiu boletim especial neste sábado para alertar sobre a possibilidade de chuvas fortes entre domingo e terça. As áreas com mais chances de temporal nesses dias estão a capital, região metropolitana, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, litoral norte, Campinas e Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Ribeira, além das cidades de Itapeva, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara, no interior paulista.

Na última sexta (24), a enxurrada deixou várias ruas e avenidas alagadas em São Paulo, arrastando carros nas descidas. As escadas da estação Jardim São Paulo do metrô pareciam uma cascata, que acabou por alagar os trilhos, na linha 1-azul. Além disso, parte do teto do shopping Center Norte desabou.

Segundo a Defesa Civil estadual, sexta foi o dia com o terceiro maior volume de chuva (125,4 mm) na cidade segundo a série histórica da estação.

Em evento comemorativo do aniversário de São Paulo, neste sábado (25), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que a resposta dos órgãos municipais foi rápida ao temporal de sexta. “O que choveu ontem foi proporcional a metade do que estava previsto para chover o mês inteiro. Estavam previstos 250 milímetros. E em uma hora e meia choveu metade do previsto”, disse Nunes na reabertura do estádio do Pacaembu após a premiação da Copinha.