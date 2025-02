Domingo tem Kairós Terço dos Homens na Canção Nova

Neste domingo, 16 de fevereiro de 2025, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista, será palco do evento Kairós Terço dos Homens, com o tema: “Onde está sua esperança? Com o Terço na mão, peregrinos de Esperança, caminhamos com Cristo e Maria.” A programação acontece no Rincão do Meu Senhor e está disponível em: Kairós “Terço dos Homens” | Evento em Cachoeira Paulista – SP

Programação Especial com Pregações e Adoração

A jornada começa às 8h25, com a pregação do Padre Vandemir Meister, diretor Nacional do Movimento Apostólico de Schoenstatt, que abordará temas de fé e esperança. Às 9h40, será a vez de uma significativa Adoração ao Santíssimo, presidida pelo Padre Vandemir Meister, juntamente com o Diácono Melquisedec, da Paróquia São Rafael Arcanjo, do Rio de Janeiro (RJ), e Sandro Arquejada, missionário da comunidade Canção Nova, que também fará uma pregação às 11h20, com o tema: “Caminhamos com Cristo e Maria”.

Celebração Eucarística de Encerramento

A culminância do evento será às 15h, com a missa presidida pelo arcebispo de Juiz de Fora (MG) e Assistente Espiritual Nacional do Terço dos Homens, Dom Gil Antônio Moreira. Ele conduzirá a missa de encerramento do Kairós, reforçando a importância da oração comunitária e da fé compartilhada entre os participantes.