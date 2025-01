Domingo no Paço tem primeira edição de 2025 em Santo André

O Domingo no Paço está de volta ao estacionamento do Paço Municipal de Santo André neste domingo (19), das 10h às 17h. O espaço estará parcialmente fechado para veículos e totalmente preparado para receber as famílias, com uma estrutura de lazer que promete diversão para todas as idades.

Nesta primeira edição de 2025, o evento contará com jogos e brincadeiras, miniquadras esportivas, espaço kids, triciclos, brinquedos infláveis e muito mais, com a presença de recreadores animados. O melhor de tudo: tudo gratuito, sem necessidade de agendamento.

O evento também é aberto para quem quiser levar skates, patins, bicicletas, patinetes e similares, desde que com os equipamentos de proteção adequados, e para quem quiser trazer pets. Porém, em caso de chuva, a primeira edição de 2025 do Domingo no Paço será cancelada.

Criado em 2017, o Domingo no Paço tem como objetivo transformar o Paço Municipal em mais uma opção de espaço de lazer para as famílias aos domingos, já tendo recebido 120 mil pessoas desde seu lançamento.