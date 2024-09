Domingo é dia de levar as crianças para brincar no Museu da Língua Portuguesa

Domingo é dia de passear e levar a criançada para brincar no Museu da Língua Portuguesa. Além de entrada gratuita nas exposições, a instituição oferece brincadeiras e jogos lúdicos para as crianças de todas as idades e suas famílias, também de graça. Localizado na Estação da Luz, no centro da capital paulista, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O Domingo no Museu acontece das 12h às 15h, com quase 40 jogos e brincadeiras espalhados pelo Saguão B e Pátio B. Há peteca, corda, elástico, amarelinha e bambolês. Luneta mágica, câmera escura e caleidoscópios também ficam à disposição da criançada, assim como jogos de origem de países africanos como Jogo da Memória Adinkra e Mancala.

Para as crianças menores, há um espaço para a primeira infância com brincadeiras de comidinha, brinquedos sensoriais e instrumentos musicais percussivos.

Integrantes do coletivo Aqui que a gente brinca!, especializado em trabalhar com atividades lúdicas distantes de jogos eletrônicos, ficam no Pátio B e Saguão B auxiliando o público no que for preciso. Mas a ideia é ter um espaço livre para brincar e para a imaginação. Inclusive, nem precisa se inscrever para manusear os jogos oferecidos: é só chegar e começar a brincar.



No último domingo de cada mês, dentro do projeto Domingo no Museu, o Núcleo Educativo organiza uma apresentação artística. Programada para acontecer sempre das 11h às 12h, ela pode ser uma contação de histórias, um show musical ou um espetáculo teatral. No dia 29 de setembro, a Trupe Trapaceiros vai apresentar o teatro de bonecos Binidito e seus Fantoches. A entrada é gratuita.

Exposições

A exposição principal do Museu da Língua Portuguesa aborda a diversidade da língua portuguesa falada no território brasileiro por meio de experiências audiovisuais, imersivas e interativas. Um dos destaques é a Praça da Língua, uma espécie de planetário das palavras, onde trechos de obras da literatura em língua portuguesa são projetados no teto. Trata-se de uma instalação que encanta os públicos de todas as idades.

Já a mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil enaltece a presença do iorubá, fon, quicongo e outras línguas de África presentes no português falado no Brasil. Neste projeto, que tem curadoria do músico e filósofo Tiganá Santana, é possível descobrir o significado e a origem de termos como caçula, minhoca e fofoca.

A exposição conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio da CCR, do Instituto Cultural Vale, e da John Deere Brasil; e apoio do Itaú Unibanco, do Grupo Ultra e da CAIXA.

SERVIÇO

Domingo no Museu

Todos os domingos, das 12h às 15h (brincadeiras com o coletivo Aqui que a gente brinca!)

Apresentações artísticas (último domingo do mês, às 11h)

No Saguão B, Pátio B e Calçada

Grátis

Exposição principal e mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 24 (inteira); R$ 12 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados e domingos

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/90834/

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Língua, s/nº – Luz – São Paulo

SOBRE O MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Localizado na Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa tem como tema o patrimônio imaterial que é a língua portuguesa e faz uso da tecnologia e de suportes interativos para construir e apresentar seu acervo. O público é convidado para uma viagem sensorial e subjetiva, apresentando a língua como uma manifestação cultural viva, rica, diversa e em constante construção.

O Museu da Língua Portuguesa é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido e implantado em parceria com a Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Esporte e Educação é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.

PATROCÍNIOS E PARCERIAS

A temporada 2024 conta com o patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, e do Instituto Cultural Vale; com apoio do Itaú Unibanco, do Grupo Ultra, por meio do Instituto Ultra, da CAIXA, e do UBS BB Investment Bank. Conta ainda com as empresas parceiras Instituto Votorantim, Epson, Machado Meyer, Verde Asset Management. Revista Piauí, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux são parceiros de mídia. A temporada 2024 é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.