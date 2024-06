Domingo é dia de acompanhar as meninas da Copa Diadema de Futsal feminino

A sétima edição da Copa Diadema de Futsal feminino prossegue neste domingo, 9 d junho, com mais três partidas. Os jogos acontecem no Clube Municipal Mané Garrincha – rua do Cariris, 195, no bairro Piraporinha, a partir das 8h. Primeiro vão se enfrentar as equipes do Fênix Futsal X Rubro Negro, depois Máfia Futsal X Las Hermanas e, finalmente, Grêmio Serraria X Favela da Torre. Os jogos têm entrada franca.

A Copa é organizada pela Prefeitura de Diadema, por meio da secretaria de Esporte e Lazer, e as partidas ocorrem sempre nos fins de semana e envolvem times amadores, vinculados a bairros, escolas, empresas e comércios. Neste ano, seis equipes se inscreveram para competição, ou cerca de 120 atletas.

Em 2023, a grande vencedora foi a equipe Favela da Torre, ficando em segundo lugar as meninas do time Rubro Negro.

Copa Masculina de Futsal

A Copa Masculina de Futsal, não terá jogos neste fim de semana, retornado dia 16 de junho já em sua fase semifinal. Vão jogar nesse dia, a partir das 8h, também no Mané Garrincha, as equipes do Só Quem Sabe X West Ham e Pouco Importa X American A.

Esta é a 20ª edição da Copa Diadema de Futsal, uma das mais tradicionais da modalidade na região. Os jogos são gratuitos e abertos a todos.