Domingo de Carnaval da Família em Ribeirão Pires reuniu mais de três mil visitantes

O Paço Municipal de Ribeirão Pires sediou, neste domingo (18), o Carnaval da Família. Mais de três mil pessoas passaram pela festa e curtiram atrações culturais e de lazer oferecidas gratuitamente pela Prefeitura. Entre os destaques, marchinhas carnavalescas, brinquedos infláveis, pintura facial e a participação especial da bateria da escola de samba ‘Num Guento’.

Renata Slompo, 34 anos, moradora de Mauá, prestigiou o Carnaval da Família acompanhada do marido, das irmãs e dos três filhos. “Tenho página no Instagram onde compartilho atividades como essa. Então soube do evento pelas redes e vim curtir. A festa está muito bem organizada, divertida, com boas opções para toda a família”, destacou.

Jogos lúdicos e personagens infantis também atraíram os olhares dos pequenos foliões, que compareceram em peso vestindo fantasias de princesas, super-heróis, entre outras temáticas. “Ribeirão Pires já é destino para quem busca eventos culturais e boas opções de lazer, especialmente aos finais de semana. O Carnaval da Família foi pensado para valorizar raízes e tradições deste festejo popular. Além de democratizar o acesso à cultura, estamos estimulando a rede de comércio e serviços do município”, ressaltou o prefeito Guto Volpi.

Para encerrar a programação do domingo, a banda Cólica Renal subiu ao palco com sucessos de Mamonas Assassinas.