“Domingo com Arte” leva produção artística ao vivo para o Museu Casa de Portinari

O Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Brodowski (SP), preparou uma programação especial para os próximos dias, repleta de arte e interatividade. No dia 9, o projeto “Domingo com Arte” recebe a artista Ana Cristina Meneghello, que realizará sua produção ao vivo na esplanada do Museu, permitindo que os visitantes acompanhem de perto seu processo criativo.

A edição virtual do Domingo com Arte destaca o trabalho da ilustradora e designer Andréia Mariano, com transmissão pelas redes sociais do Museu. Já o painel interativo “O Criador e Sua Obra: Portinari” desafia o público a reconhecer e identificar obras icônicas do artista. Confira, abaixo, a programação completa.

Painel Interativo “O Criador e Sua Obra: Portinari”

De 06 a 09 de fevereiro, em homenagem ao aniversário de falecimento de Candido Portinari (1903-1962), os visitantes poderão participar de um painel interativo, onde serão desafiados a reconhecer e identificar obras icônicas do artista. Uma experiência envolvente para explorar o legado de um dos maiores nomes da arte brasileira.

Data: até 9 de fevereiro

Horário: das 9h às 17h

Gratuito

Feira de Artesanato

O Museu Casa de Portinari apoia a economia criativa no município de Brodowski (SP) e busca fortalecer e reconhecer o trabalho do artesão local e regional. Nesse sentido, aos finais de semana de fevereiro, grupos de artesãos apresentam suas produções e técnicas de trabalhos manuais na esplanada do Museu. A atividade gera renda, incentiva o empreendedorismo e contribui para a inclusão social e promoção da cidadania.

Datas: 08, 09, 15, 16, 22 e 23 de fevereiro

Horário: das 10h às 16h

Local: esplanada do Museu Casa de Portinari

Gratuito

Domingo com Arte: Ateliê Ao Vivo e Virtual

No domingo (9), o Museu Casa de Portinari promove mais uma edição do projeto “Domingo com Arte: Ateliê ao Vivo”, que reúne artistas da região para compartilhar suas criações com o público. Nesta edição, a convidada especial é a artista brodowskiana Ana Cristina Meneghello, que levará sua arte para a esplanada, permitindo que os visitantes acompanhem seu processo criativo em tempo real.

Com uma trajetória consolidada na pintura e no artesanato, Ana Cristina acredita que momentos como esse são fundamentais tanto para o artista quanto para o público. “Muitas vezes, as pessoas têm curiosidade de saber como são feitas as obras de arte e os trabalhos manuais”, destaca.

A artista, que há mais de uma década mantém um ateliê em Brodowski, reforça a conexão que a prática artística desperta no público. “As pessoas gostam de ver o artista trabalhando. A meu ver, isso é contagiante, desperta a curiosidade de também criar um trabalho manual. Costumo dizer que as tintas hipnotizam – as crianças se acalmam ao trabalhar com elas, e os adultos se encantam com os resultados que conseguem alcançar.”

Para Matheus Maia, gerente do Museu, essa troca entre artista e público torna a experiência ainda mais enriquecedora. “A recepção dos visitantes ao Ateliê ao Vivo é sempre muito positiva. A oportunidade de conhecer a casa de um pintor e, ao mesmo tempo, ver um artista em plena criação torna-se um momento único. Isso remete ao próprio Candido Portinari – ele voltava do Rio para Brodowski para passar temporadas com a família sem deixar de se dedicar intensamente à sua produção artística.”

Ana Cristina já participou de diversas ações no Museu, como a tradicional Exposição Coletiva de Artes Plásticas e as Pinturas Murais da Semana de Portinari. Suas oficinas, marcadas pelo resgate de técnicas artísticas tradicionais, têm proporcionado momentos de aprendizado e troca para todas as idades. “Fortalecer os laços do Museu com a comunidade artística é essencial para a expansão da arte inspirada em Portinari e para aproximar cada vez mais pessoas desse universo”, finaliza Matheus Maia.

Data: 09 de fevereiro

Horário: às 10h

Local: esplanada do Museu Casa de Portinari

Gratuito