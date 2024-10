Domingo (20) será de frio e chuva fraca em SP

Segundo meteorologistas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, a frente fria que atingiu o estado se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos do oceano ainda devem causar nebulosidade e chuva fraca.

O domingo deverá ser frio, com termômetros oscilando entre 15°C e 20°C na cidade de São Paulo. A umidade do ar poderá alcançar índice de 100%, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Mesmo sem perspectiva de chuva com maior intensidade, a cidade ainda está com alerta amarelo do Inmet, de perigo potencial para tempestades, até este domingo (20), “mas com baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”.

Apesar de a chuva do sábado ter sido apenas moderada, cerca de 138 mil imóveis ficaram sem luz na Grande São Paulo.

A temperatura deverá subir gradualmente nos próximos dias e na quarta-feira (23) pode chegar a 32°C na capital paulista.

Deve chover fraco todos os dias na região metropolitana de São Paulo, mas a previsão aponta para trovoadas isoladas na quarta.

LITORAL E INTERIOR

Para quem pensa em passar o domingo na praia, principalmente o litoral norte continua com alerta de perigo para tempestade.

No Jardim Rio Branco, em São Vicente, na Baixada Santista, o acumulado de chuva até o inicio da noite deste sábado chegou a 40 mm –a previsão, conforme o Inmet, é de trovoadas à noite. No restante do dia, o céu fica nublado com possibilidade de garoa.

De acordo com a Defesa Civil paulista, as chuvas previstas para este sábado se deslocaram para outras regiões, com maior concentração nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Por isso, o órgão estadual afirma que é preciso atenção em áreas mais vulneráveis, em especial nos municípios do interior que fazem divisa com Minas Gerais onde há previsão de chuvas mais intensas e o solo já está encharcado.