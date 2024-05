Domingo (2) é dia de encontro do “Tem Abelha no Meu Jardim” em Diadema

Voltado à educação ambiental, acontece no próximo domingo, 2 de junho, das 8h às 13h, o encontro mensal do Projeto “Tem Abelha no Meu Jardim” no Parque Pousada dos Jesuítas, na região central de Diadema. A atividade é livre, gratuita e aberta ao público de qualquer idade. Este já o segundo evento neste novo local da cidade.

Parceiro da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Diadema no campo da educação ambiental há mais de um ano, o Projeto “Tem Abelha no Meu Jardim” era realizado no Borboletário Municipal. Além de enriquecer o Circuito entre Parques, a mudança de endereço visa facilitar o acesso das pessoas. O evento é mensal e acontece sempre no primeiro domingo do mês.

O Projeto “Tem Abelha no Meu Jardim” nasceu com a finalidade de preservar e divulgar as abelhas nativas sem ferrão que têm um papel importantíssimo no equilíbrio de meio ambiente, especialmente na manutenção da flora/vegetação.

Nos encontros são realizados bate-papos sobre abelhas para mostrar a diferença entre elas. Quem passar pelo parque também poderá fazer a degustação de méis de abelhas nativas sem ferrão, além de ver uma exposição de fotos sobre esses insetos.

A organização do Projeto reforça que a recepção do público é das 8h às 9h30. Nesse horário ocorre o café da manhã colaborativo, em que as pessoas podem trazer um prato de doce ou salgado. Importante também é lembrar de trazer consigo sua própria caneca.

“Estamos felizes e nos adaptando ao Parque Pousada dos Jesuítas. Para isso, já instalamos no local duas ‘casinhas’ de abelhas sem ferrão e estamos plantando mais mudas de plantas melíferas para servirem de alimento aos nossos insetos. Assim, tornamos o local ainda mais bonito e agradável tanto às abelhas como para o público visitante”, explicou Natale Nicoló, coordenador do Projeto.

Projeto Rua da Gente – Circuito entre Parques

Lançado no dia 28 de abril, o Projeto Rua da Gente – Circuito entre Parques é uma iniciativa da Prefeitura que visa oferecer mais opções de esporte, lazer e cultura, aos domingos e feriados, das 8h às 16h. Para isso, desviou o trânsito e liberou exclusivamente para pedestres o trecho de quase um quilômetro da avenida Antônio Piranga, entre o Parque do Paço e o Parque Pousada dos Jesuítas, no Centro.

Outra informação relevante é que a Prefeitura disponibilizou um bolsão de estacionamento. O acesso está devidamente sinalizado e fica sob o viaduto da Rodovia dos Imigrantes e próximo ao piscinão.

SERVIÇO

Encontro do Projeto “Tem Abelha no Meu Jardim”

Novo local: Parque Pousada dos Jesuítas – rua Profª Vitalina Caiafa Esquível s/nº – Centro – Diadema

Domingo, 2 de junho (8h às 13h)

OBS: evento gratuito e não requer inscrição

Mais informações: (11) 9 8181-6180