Domingão Tarifa Zero ultrapassa marca de 200 milhões de passageiros transportados

O programa Domingão Tarifa Zero, lançado pela Prefeitura de São Paulo em dezembro de 2023, tem se destacado como uma significativa iniciativa de mobilidade urbana, apresentando um aumento de 31% no volume de embarques em comparação ao período anterior à sua implementação. Em seu último registro, realizado no domingo (23), o programa contabilizou a marca impressionante de 202 milhões de passageiros transportados gratuitamente na capital paulista.

A proposta visa garantir a gratuidade nas linhas de ônibus municipais aos domingos e em feriados selecionados, promovendo acessibilidade e inclusão para os cidadãos. O Tarifa Zero não apenas facilita o deslocamento da população, mas também incentiva o lazer e amplia o acesso a diversas atividades culturais e religiosas por meio do transporte público sem custo.

Moradora da cidade, Simone Lira compartilha sua experiência ao aproveitar os domingos com a família. “Com a tarifa zero, conseguimos passear juntos sem nos preocupar com os custos”, afirma. Cintia da Silva, assistente administrativa, também destaca as oportunidades que o programa trouxe: “Agora posso ir a parques, shoppings e pontos turísticos com facilidade e sem gastar nada.”

Segundo dados da SPTrans, responsável pela gestão do sistema de transporte municipal, durante o Carnaval 2025, o Domingão Tarifa Zero alcançou um sucesso notável, com 3 milhões de embarques registrados durante o pré-Carnaval, representando um aumento de 7,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A gratuidade foi amplamente utilizada pelos cidadãos que participaram dos blocos de rua e eventos carnavalescos. Linhas especiais foram disponibilizadas para facilitar o acesso ao Sambódromo do Anhembi.

Além dos efeitos diretos no Carnaval, o programa tem se consolidado como um impulsionador do turismo urbano através da iniciativa Turistou Tarifa Zero, que oferece visitas gratuitas a icônicos pontos turísticos da cidade, como o Parque Ibirapuera e o bairro da Liberdade.

O Domingão Tarifa Zero demonstrou um crescimento considerável em adesão e impacto na cidade. Com a marca de 3 milhões de passageiros aos domingos, evidenciou-se a relevância dessa política pública para os paulistanos. Entre as linhas mais utilizadas, a 6039-21 (Terminal Capelinha/COHAB) teve um crescimento notável de 143% no número de usuários. Outras linhas com aumento expressivo incluem Terminal Parque Dom Pedro II/Terminal Bandeira (+131%) e Jardim das Rosas/Terminal Capelinha (+128%). Na análise dos números absolutos, destacam-se a linha E.T. Itaquera/Terminal Parque Dom Pedro II com um acréscimo de 200 mil passageiros.

Datas específicas também demonstraram o impacto positivo do programa. O primeiro turno das eleições municipais em 06/10/2024 registrou o maior movimento até agora, com 3,7 milhões de passageiros. O aniversário da cidade em 25/01/2024 e os dois domingos das provas do ENEM 2024 também foram marcos importantes, cada um com cerca de 3 milhões de embarques.

A promoção do turismo urbano é outra vertente importante do Domingão Tarifa Zero. Em colaboração com a Secretaria Municipal de Turismo, a ação Turistou Tarifa Zero oferece roteiros gratuitos aos domingos para estimular visitas aos principais pontos turísticos da capital. O Minhocão se destaca como um espaço dedicado a pedestres e ciclistas aos finais de semana, atraindo visitantes para caminhadas e atividades culturais.

Durante datas comemorativas como o Carnaval e o aniversário da cidade, a gratuidade no transporte foi crucial para facilitar o acesso a eventos significativos. Os foliões utilizaram amplamente os ônibus gratuitos para participar das festividades carnavalescas e se deslocar pela cidade.

Com essas iniciativas, o Domingão Tarifa Zero se estabelece como uma ação inovadora que promove não apenas mobilidade urbana, mas também inclusão social e cultural para todos os cidadãos paulistanos.