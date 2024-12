Dólar turismo dispara em São Paulo

Nesta quarta-feira (18), o dólar turismo apresentou uma significativa alta em São Paulo, superando os R$ 6,60 em algumas casas de câmbio. A pesquisa revelou que, pela manhã, as cotações variavam de R$ 6,36 a R$ 6,53, enquanto à tarde esses valores saltaram para R$ 6,45 e R$ 6,66. O aumento foi atribuído a desdobramentos políticos e econômicos do dia. As diferenças de preços observadas nas casas de câmbio também refletem o tempo limitado para a validação das cotações, que varia de 10 a 30 minutos. A maior cotação registrada foi na Avenida das Nações, onde o preço subiu de R$ 6,53 pela manhã para R$ 6,66 à tarde. Nos últimos dias, o dólar tem enfrentado uma escalada contínua, atingindo seu maior patamar nominal histórico em três ocasiões consecutivas. O fechamento do dólar comercial foi de R$ 6,267, com um aumento de 2,81%. De acordo com Alexandre Dellamura, especialista em economia, a diferença entre o dólar turismo e o comercial se deve aos riscos envolvidos nas transações manuais. O primeiro é utilizado principalmente para compras em espécie e operações menores, enquanto o segundo é predominante em transações de maior volume como exportações e importações. Além disso, a alíquota do IOF sobre essas transações pode influenciar diretamente os preços. Para aqueles que pretendem viajar para os Estados Unidos, a compra do “dólar antigo“, aceito no país e com cotação ligeiramente inferior, pode ser uma alternativa interessante.