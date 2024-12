Dólar tem leve recuo, mas segue acima de R$ 6,25

Na manhã desta quinta-feira, o dólar à vista apresentou uma leve diminuição em seu valor, embora ainda se mantivesse acima de R$ 6,25. Os investidores estão atentos às movimentações no Congresso relacionadas ao pacote fiscal do governo, enquanto aguardam a coletiva de imprensa sobre o Relatório Trimestral de Inflação e um novo leilão de dólares à vista que será realizado pelo Banco Central.

Às 09h05, a moeda americana era cotada a R$ 6,2537, refletindo uma queda de 0,23%. Em contrapartida, na B3, o contrato futuro de dólar com primeiro vencimento subiu 0,14%, alcançando o valor de R$ 6,264.

No dia anterior, o dólar à vista registrou uma valorização significativa, encerrando o pregão com um aumento de 2,78% e fechando a R$ 6,2679. Este valor representa o maior fechamento nominal já registrado na história.

O Banco Central anunciou para hoje a realização de um novo leilão de dólares à vista — o quinto somente nesta semana — com aceitação de propostas que somem até US$ 3 bilhões. Além disso, a autarquia também programou um leilão para esta sessão, visando a rolagem do vencimento marcado para 3 de fevereiro de 2025, com até 15.000 contratos de swap cambial tradicional disponíveis.