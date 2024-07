Dólar sobe após atentado contra Trump, com apostas de vitória nas eleições

Os mercados globais reabrem nesta segunda-feira (15) repercutindo o atentado sofrido por Donald Trump em comício no último sábado.

Agora, investidores ajustam posições prevendo uma possível vitória do candidato republicano nas eleições presidenciais dos Estados Unidos após o tiroteio, e ativos financeiros ligados ao ex-presidente e suas propostas para a economia ganharam um novo impulso.

O dólar se fortalecia em relação à maioria das moedas globais, sobretudo as de mercados emergentes. O peso mexicano, mais sensível ao risco de protecionismo nos EUA do que outras divisas pares, liderava as perdas com queda de mais de 1% no pré-mercado.

No Brasil, o dólar subia 0,40% em relação ao real nos primeiros negócios, marcando R$ 5,454 na venda por volta das 9h30.

Os contratos futuros do S&P 500, um dos principais índices da Bolsa norte-americana, apresentavam alta de 0,4%, e a empresa de mídia do ex-presidente, a Trump Media & Technology Group Corp., chegou a subir mais de 67% nas negociações de pré-mercado. Nos futuros da Nasdaq, que guarda a maior parte das empresas de tecnologia do país, a alta era de 0,5%.

As criptomoedas também reagiam ao atentado contra Trump, e o preço do bitcoin chegou a atingir US$ 62.830, em alta de 9,1% -o maior patamar em duas semanas.

“A probabilidade de uma vitória de Donald Trump aumentou significativamente”, disse Grzegorz Dróżdż, analista de mercado da empresa de câmbio Conotoxia, ao Financial Times.

De acordo com ele, um novo mandato do republicano teria um “impacto positivo” nas criptomoedas, uma vez que ele tem feito acenos para reduzir a pressão regulatória sobre o setor e expressado entusiasmo com a mineração de bitcoin nos EUA.

Trump foi ferido após tiros serem disparados contra ele durante um comício em Butler, no estado da Pensilvânia, no sábado (13). Segundo o ex-presidente, ele foi atingido por uma bala que perfurou a parte superior da sua orelha direita. A campanha do republicano diz que ele passa bem, e o incidente está sendo investigado como uma tentativa de homicídio.

As chances de uma vitória de Trump subiram no site de apostas PredictIt, usado como base para os mercados financeiros. Antes em 60% na sexta-feira, a possibilidade do republicano voltar à Casa Branca subiu para 67% nesta segunda, enquanto o atual presidente norte-americano Joe Biden ficou no patamar de 27%.

O chamado “Trump Trade” também é sentido nos títulos do Tesouro dos EUA, os Treasuries, com salto nas curvas de longo prazo e queda nas mais curtas.

As apostas refletem as propostas de política fiscal e monetária de Trump: o ex-presidente defende uma nova reforma tributária, com corte nos impostos pagos por empresas norte-americanas e uma alíquota maior nas tarifas de importação feitas pelos EUA, o que tende a estimular o crescimento econômico e a inflação.

Os efeitos também aparecem em ações de empresas de energia, prisões privadas, empresas de cartão de crédito e seguradoras de saúde.