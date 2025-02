Dólar fecha a R$ 5,82, maior nível do mês, com novo tarifaço de Trump

No fechamento do mercado nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, o dólar americano apresentou uma valorização de 0,45%, sendo cotado a R$ 5,83. Este é o maior valor registrado para a moeda no mês em questão. Apesar dessa alta pontual, a moeda dos Estados Unidos acumula uma desvalorização de 0,15% no mês e de 5,68% no ano em comparação ao real.

Às 17 horas, momento do fechamento do câmbio, a B3, bolsa de valores brasileira, observou um crescimento modesto de 0,12%, alcançando os 124.098 pontos. O índice Ibovespa conseguiu se manter positivo mesmo diante da significativa queda das ações da Petrobras, que despencaram 5,42%. Essa queda foi provocada pela divulgação do balanço financeiro da empresa, que revelou um prejuízo líquido de R$ 17 bilhões no quarto trimestre.

No cenário internacional, o mercado reagiu às novas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele anunciou através da plataforma Truth Social a implementação de tarifas de 25% sobre produtos importados do Canadá (exceto no setor energético) e do México a partir do dia 4 de março. No mesmo dia, também serão aplicadas sobretaxas de 10% sobre produtos provenientes da China.

Essas tarifas haviam sido adiadas no início de fevereiro após acordos com os governos canadense e mexicano que prometeram adotar medidas para conter o tráfico de drogas nas fronteiras. Entretanto, o presidente americano voltou atrás em suas promessas, afirmando que a entrada de drogas nos EUA permanece em níveis alarmantes e inaceitáveis. “Não podemos permitir que esse flagelo continue a prejudicar os EUA”, destacou Trump.

A frequência das declarações de Trump sobre tarifas comerciais tem gerado oscilações significativas nos mercados financeiros. Especialistas alertam que essas medidas têm o potencial de desestabilizar o comércio internacional e criar incertezas econômicas. Esse cenário frequentemente leva os investidores a buscarem segurança no dólar, resultando na valorização da moeda.

Além disso, na mesma data, o índice DXY – que avalia a força do dólar em relação a uma cesta de seis moedas principais – registrou um avanço de 0,69%, evidenciando uma valorização mais expressiva em comparação àquela observada frente ao real.