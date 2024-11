Dólar estável e Bolsa em alta: guerra na Ucrânia e pacote fiscal movimentam o mercado

O cenário econômico brasileiro e internacional está marcado por uma série de incertezas que influenciam diretamente os mercados financeiros. Nesta sexta-feira (22), o dólar encerrou o dia praticamente estável, com uma ligeira alta de 0,01%, cotado a R$ 5,812. A moeda americana experimentou volatilidade devido à cautela global gerada pelo aumento das tensões entre Rússia e Ucrânia, além da espera prolongada pelo pacote de corte de gastos do governo brasileiro.

A B3, por sua vez, apresentou um desempenho positivo, com o Ibovespa subindo 1,60% e atingindo 128.956 pontos. Esse movimento foi impulsionado pela valorização dos papéis da Petrobras, que subiram significativamente após o anúncio de distribuição de R$ 20 bilhões em dividendos extraordinários. No entanto, a incerteza sobre as medidas fiscais prometidas pelo governo continua a preocupar os investidores.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiou novamente o anúncio das medidas fiscais para a próxima semana, alimentando dúvidas sobre a eficácia das propostas em atingir as metas fiscais desejadas. O mercado anseia por um pacote robusto que equilibre as contas públicas, estimando cortes significativos nas despesas para reduzir a dívida pública.

Internacionalmente, as tensões na Ucrânia agravaram-se após a Rússia disparar um míssil intercontinental em combate pela primeira vez. Esse evento intensificou preocupações sobre uma potencial expansão do conflito e seus impactos nos mercados globais, especialmente no fornecimento de commodities como petróleo e gás.

Concluindo, tanto o cenário interno quanto o externo são marcados por incertezas que afetam a confiança dos investidores. Enquanto aguardam definições fiscais no Brasil e desenvolvimentos na crise ucraniana, os mercados permanecem em alerta, buscando estabilidade em meio à turbulência econômica e geopolítica.