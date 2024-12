Dólar em alta e Selic nas nuvens

Recentemente, o mercado financeiro brasileiro tem enfrentado desafios significativos, refletidos no aumento contínuo do dólar. Em 17 de outubro de 2023, a moeda americana fechou a R$ 6,095, marcando um novo recorde nominal e uma alta de 0,07%. O Banco Central (BC) interveio no mercado por meio de leilões extraordinários, injetando US$ 3,287 bilhões para conter a valorização do dólar, que chegou a romper a barreira dos R$ 6,20 durante o dia.

Apesar dessas medidas, o ambiente econômico permanece tenso devido à incerteza fiscal e à falta de confiança dos investidores. O cenário é agravado pela decisão recente do Comitê de Política Monetária (Copom) de elevar a taxa Selic para 12,25% ao ano. Especialistas acreditam que essa elevação pode ser insuficiente se não houver um pacote fiscal robusto para lidar com os problemas estruturais da economia.

A expectativa de votação do pacote de contenção de gastos pelo Congresso também gera apreensão, já que a aprovação das medidas não é garantida. A resistência do governo em avançar com reformas significativas tem gerado um ciclo vicioso: alta do dólar, aumento da taxa de juros e queda na confiança do mercado.

Além disso, a escassez de dólares no país, especialmente em períodos como este, intensifica a pressão sobre a moeda brasileira. Os bancos estão com reservas significativamente menores que meses anteriores, dificultando ainda mais as operações cambiais.

Assim, enquanto o BC tenta estabilizar a situação através de intervenções pontuais, analistas alertam que a solução deve passar por uma abordagem fiscal mais abrangente e eficaz para restaurar a confiança dos investidores e garantir um futuro econômico mais estável.