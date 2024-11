Dólar dispara no mundo e bitcoin bate recorde com vitória de Trump nos EUA; euro recua

As Bolsas de valores na Ásia subiram rapidamente, o dólar se valorizou em relação às principais moedas, o bitcoin bateu seu recorde e os rendimentos dos títulos de dois anos do Tesouro dos EUA cresceram após ser definida a vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA.

O candidato republicado foi declarado presidente eleito por volta das 7h30 desta quarta-feira (6), quando atingiu a marca de 276 dos 538 votos do Colégio Eleitoral. Ele precisava ter ao menos 270 votos para vencer a disputa com Kamala Harris.

Já nos Estados Unidos, o S&P 500 e o Dow Jones atingiram máximas históricas.

O Dow Jones subia 3,46%, para 43.683 pontos. O S&P 500 ganhava 2,28%, a 5.915 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 2,72%, para 18.772,761 pontos.

As Bolsas da Ásia fecharam antes de a vitória ser anunciada, mas já havia uma expectativa do triunfo de Trump após ele ganhar os sete estados-pêndulo, que são decisivos para a definição do vencedor. Mesmo sem a declaração oficial, os investidores já repercutiam o resultado e os dois principais índices da China terminaram a sessão em queda.

O CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,5%, e o índice SSEC, de Xangai, oscilou 0,09% para baixo. Em Hong Kong, a Bolsa despencou 2,23%. Trump já anunciou que deve adicionar uma tarifa de 60% para produtos fabricados na China que serão comercializados nos EUA, e também é esperado um acirramento na política comercial entre as duas nações.

Há uma expectativa de que as políticas antimigração e de redução de impostos, propostas por Trump, pressionem a inflação. Adicionalmente, o mercado é otimista quanto a uma nova rodada de cortes nos juros pelo Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA).

O dólar se valorizou em relação ao iene japonês (1,57%), e ao euro (1,69%). Na comparação com uma cesta com seis outras divisas pelo mundo, a moeda norte-americana subia 1,47% nesta quarta.

Já o bitcoin atingiu um valor recorde de US$ 75.120, disparando 8,63% em relação ao dia anterior. A moeda virtual é defendida por Trump, que já anunciou o interesse em criar uma criptomoeda própria.

Os rendimentos do Tesouro chegaram a subir durante a madrugada, mas apresentavam desempenhos diferentes de manhã após ser declarada a vitória de Trump. O contrato de 10 anos caía para 4,2888%, e o título de dois anos subia para 4,1972%.

“Os investidores estão preparados para a turbulência no mercado de títulos do Tesouro, mesmo considerando os grandes movimentos que já vimos recentemente”, apontou John Higgins, economista-chefe de mercados da Capital Economics.

Já as ações europeias demonstram menos entusiasmo, uma vez que as políticas tarifárias de Trump, se implementadas, podem desencadear uma guerra comercial global e ameaçar as exportações da União Europeia.

O índice de referência europeu STOXX .STOXX ficou estável, enquanto o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão .MIAPJ0000PUS subiu 0,9%.

Os analistas apontam que os planos do republicano para imigração restrita, cortes de impostos e tarifas abrangentes, se implementados, jogam mais pressão sobre a inflação e os rendimentos dos títulos do que as políticas de centro-esquerda de Harris.

Os preços do ouro tinham queda de 2,76% para US$ 2.673,70 a onça troy.

A forte alta do dólar pressiona os preços do petróleo e de outras commodities, encarecendo os preços. O petróleo Brent caía 0,75%, para US$ 74,96.