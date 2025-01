Dólar cai 0,26% e fecha abaixo de R$ 5,86 pela primeira vez em quase dois meses

Na última quinta-feira, o dólar apresentou uma queda significativa, encerrando sua cotação em 5,8532 reais, o que representa uma diminuição de 0,26%. Este resultado marca a nona sessão consecutiva de desvalorização da moeda americana, refletindo um desempenho positivo dos ativos brasileiros após a recente decisão do Banco Central sobre a taxa de juros.

A desvalorização do dólar no mercado interno também foi influenciada pelo recuo da moeda norte-americana frente a outras divisas no cenário internacional. Tal movimentação contribuiu para uma pressão adicional sobre as cotações da moeda no Brasil ao longo do dia.

Com esse fechamento, o dólar à vista alcançou seu menor valor desde 26 de novembro do ano passado, quando registrou 5,8096 reais. Desde 17 de janeiro, a divisa não conseguiu registrar um único dia de alta, acumulando até o momento uma queda de 5,27% apenas neste mês.

No mercado futuro, especificamente na B3, por volta das 17h06, o contrato de dólar para fevereiro — que é o mais negociado atualmente — apresentava uma leve queda de 0,03%, com a cotação atingindo 5,8540 reais.