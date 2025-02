Dólar à vista fecha em alta de 0,86%, a R$5,8022 na venda

O fechamento da quarta-feira revelou um cenário predominantemente negativo para os ativos brasileiros, com o dólar alcançando novamente a marca de R$5,80. O aumento da moeda americana foi impulsionado tanto por fatores internos quanto externos que afetaram a confiança do mercado.

Além da valorização do dólar no mercado internacional, uma série de eventos domésticos contribuiu para essa alta. A significativa geração de empregos formais no Brasil em janeiro trouxe otimismo, mas também levantou preocupações relacionadas à reforma ministerial proposta pelo governo Lula. Agentes financeiros estão atentos ao equilíbrio fiscal do país, especialmente diante da crescente insatisfação popular com a administração atual.

No fechamento do dia, o dólar à vista registrou um aumento de 0,86%, encerrando em R$5,8022. Apesar desse aumento pontual, ao longo de 2025, a moeda americana apresenta uma queda acumulada de 6,10%, refletindo um comportamento misto do mercado.