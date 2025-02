Dólar à vista encera dia quase estável após variações no mercado

Na última terça-feira, o dólar à vista finalizou as transações com uma leve oscilação em torno da estabilidade. Durante parte do dia, a moeda norte-americana apresentou um aumento significativo, impulsionado pelas iniciativas do governo brasileiro voltadas para a manutenção do aquecimento econômico.

No entanto, a tendência de desvalorização do dólar no cenário internacional acabou por equilibrar o impacto negativo das questões internas enfrentadas pelo Brasil. Segundo análises de operadores do mercado, essa dinâmica global foi fundamental para mitigar as pressões que poderiam ter elevado ainda mais a cotação da moeda.

Além disso, as preocupações em relação ao crescimento econômico dos Estados Unidos e a confiança do consumidor naquele país exerceram uma influência considerável sobre o desempenho do dólar no exterior. Esses fatores refletem uma cautela crescente no mercado financeiro global, que contribui para a volatilidade das moedas.