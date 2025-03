Dois trabalhadores terceirizados da Sabesp morrem soterrados em Ubatuba, litoral de SP

Na tarde desta segunda-feira, 10 de outubro, um trágico acidente resultou na morte de dois trabalhadores terceirizados da Sabesp no bairro Itamambuca, localizado em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 16h durante uma obra de instalação de tubulações.

As vítimas, com idades de 24 e 40 anos, estavam realizando a tarefa quando parte da estrutura cavada cedeu, provocando o soterramento dos operários. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram retirar os homens do local, porém, infelizmente, ambos não resistiram aos ferimentos e faleceram antes mesmo da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que confirmou as mortes.

A Polícia Militar isolou a área para preservar o local do acidente, que passará por uma investigação pericial para determinar as causas exatas do deslizamento.

A empresa Sabesp, responsável pela supervisão dos serviços, declarou que está em processo de apuração das circunstâncias que levaram ao acidente. Até o momento, não foi possível obter um posicionamento da Bbl Engenharia e Construtora Monte Negro, firma contratada que gerenciava os trabalhadores envolvidos na tragédia.

O caso levanta preocupações sobre a segurança em obras e a necessidade de medidas preventivas rigorosas para evitar acidentes similares no futuro.