Dois Sóis: Show imperdível no Teatro Santos Dumont de São Caetano

Prepare-se para uma experiência única de música e espiritualidade com o renomado duo Dois Sóis, composto por Rebecca Durães e Pedro Gonçalves. Eles estarão se apresentando ao vivo no Teatro Santos Dumont no dia 19 de julho de 2024, às 21h00. Esta apresentação promete uma jornada profunda de música de rezo e reconexão espiritual.

Detalhes do Evento:

– Local: Teatro Santos Dumont, São Caetano do Sul, SP

– Data: 19 de julho de 2024

– Horário:21h00

Ingressos disponíveis- Os ingressos podem ser adquiridos online através do site da Bilheteria Express. Garanta o seu lugar nesta experiência transformadora!

Informações adicionais:

Para mais informações e detalhes sobre o evento, entre em contato pelo número 11 9.8357-5195 (Produção Boca de Pano).

Sobre Dois Sóis:

Dois Sóis é um duo musical que se inspira nas sagradas medicinas da floresta para criar músicas que promovem reconexão, autoconhecimento e cura. Suas melodias transcendem fronteiras culturais e espirituais, proporcionando uma experiência única de transformação pessoal.

Não perca esta oportunidade de vivenciar a magia da música de rezo e se conectar com sua essência mais profunda através das melodias inspiradoras de Dois Sóis. Junte-se a nós nesta jornada de autodescoberta e reconexão espiritual!