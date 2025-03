Dois procurados da justiça são capturados em Guarujá

Na última sexta-feira (7), a Polícia Militar Ambiental Marítima prendeu dois homens, de 23 e 24 anos, procurados pela Justiça, durante uma ação realizada em Guarujá, litoral paulista. A captura ocorreu dentro de uma embarcação pesqueira na região do Perequê, após denúncias recebidas durante um patrulhamento de rotina.

A equipe do Grupamento Tático Ambiental estava realizando atividades de fiscalização ambiental quando foi informada sobre a presença de indivíduos com pendências judiciais na área. Os policiais iniciaram as buscas e localizaram a embarcação, que contava com seis tripulantes.

Durante a abordagem, os agentes realizaram uma busca pessoal e inspecionaram a embarcação, não encontrando materiais ilícitos. Contudo, ao consultar as identidades dos ocupantes via rádio, foi confirmado que ambos os homens possuíam mandados de prisão em aberto. Eles foram detidos e levados em segurança na lancha-patrulha da PM Ambiental até a Delegacia Sede, onde permaneceram sob custódia.

Os indivíduos são residentes em Guarujá. O homem de 23 anos já havia sido condenado por roubo. O outro, de 24 anos, enfrenta um mandado de prisão preventiva relacionado ao tráfico de drogas. Segundo informações da polícia, ele estava envolvido em um caso que resultou na apreensão de quase 15 kg de substâncias entorpecentes, incluindo maconha, cocaína e crack, além de uma arma de fogo e várias munições.

Ainda no contexto das operações policiais na região, vale ressaltar a captura recente de Henrique Santana da Rocha, um homem considerado de alta periculosidade e procurado por tráfico internacional de drogas. Ele foi detido em agosto de 2024 após se esconder em uma comunidade em Guarujá. De acordo com relatos da Polícia Civil, o indivíduo sofreu uma lesão ao tentar escapar dos agentes e foi filmado mancando enquanto era levado para a delegacia.

Essas operações ressaltam o compromisso das autoridades locais com a segurança pública e a aplicação da lei no combate ao crime organizado e à criminalidade na região.