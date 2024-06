Dois PMs e um homem são baleados durante abordagem em Paraisópolis, na zona sul de SP

Três pessoas ficaram feridas com disparos de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (6) em Paraisópolis, na zona sul da cidade de São Paulo. Entre os feridos estão dois policiais militares

Os disparos ocorreram na rua Ernest Renan, que atravessa áreas de favela e também de áreas urbanizadas. Segundo a Polícia Militar, um suspeito foi baleado durante uma tentativa de abordagem, e os dois PMs também ficaram feridos.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), homens do 16º Batalhão de Policiamento Metropolitano averiguavam uma denúncia de tráfico de drogas quando abordaram um suspeito. O homem reagiu e foram feitos “disparos que feriram o suspeito e dois policiais”.

O homem foi socorrido ao Hospital do Campo Limpo, segundo a PM. Já os dois policiais foram levados para o Hospital Albert Einstein, no Morumbi. A ocorrência ainda estava em andamento no local por volta das 12h20, segundo a secretaria.

O tiroteio ocorre após uma sequência de ações policiais na maior favela de São Paulo. Em abril, um menino de 7 anos foi ferido quando seguia para a escola.

Uma operação da PM era realizada na comunidade no momento em que a criança foi atingida, por volta das 7h50. A ação policial gerou protestos de moradores.

Dias depois, equipes da PM cercaram a comunidade durante uma noite desta sexta-feira com a intenção de evitar um baile funk e identificar e prender possíveis criminosos.

A SSP disse, à época, que uma operação visava combater roubos, furtos, e tráfico, além da realização dos conhecidos pancadões, como também são chamados os bailes.