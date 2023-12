Dois participantes serão eliminados na próxima roça em A Fazenda 15

A Fazenda 15 entra na reta final nos próximos dias e o diretor Rodrigo Carelli anunciou que dois participantes serão eliminados já na próxima roça. A final do programa está previsto para o dia 21 de dezembro e ainda restam 10 peões na sede.

Segundo Carelli, um dos poderes da prova da roça vai ser decisivo para a dinâmica que colocará a dupla de participantes na zona de risco. “Na próxima roça, cinco peões sentarão nos banquinhos. O poder branco será crucial para isso. Teremos uma eliminação dupla. E muitas novidades pela frente”, escreveu ele. Após décima primeira eliminação, a ideia é acelerar a saída dos participantes. Só três chegam à final.

Yuri Meirelles deixou A Fazenda 15 na noite desta quinta (7). O modelo enfrentou Cezar Black e Nadja Pessoa na 11ª roça da temporada e recebeu apenas 24,26% dos votos para seguir no reality. A saída do modelo pegou os fãs do programa, já que todas as enquetes mostravam a permanência do peão.

Internautas chegaram a sugerir uma suposta manobra da direção do programa para manipular os resultados e deixar Nadja e Black movimentarem a edição que perdeu jogadores importantes e considerado favoritos como Rachel Sheherazade (expulsa) e Lucas Souza (desistência)

A influenciadora Nathalia Valente foi a primeira a sair. Depois, o ator Darlan Cunha, a funkeira Cariúcha, a empresária Kamila Simioni, a influencer Jenny Miranda, o modelo Henrique Martins, o cantor Sander Mecca, a influenciadora Alicia X, a cantora de forró Kally Fonseca e o modelo Yuri Martins.