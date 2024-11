Dois morrem em suposta troca de tiros com a PM na zona sul de São Paulo

Dois homens morreram após suposta troca de tiros com a Polícia Militar na zona sul de São Paulo na noite deste domingo (3). Segundo a polícia, eles integravam uma quadrilha que havia assaltado uma residência no Morumbi momentos antes.

O grupo também teria tentado roubar outra casa, na avenida Sargento Geraldo Sant’Ana, no bairro Campo Grande.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por causa do assalto à residência e passou a fazer ronda na região, quando se depararam com um veículo suspeito na avenida Ibirapuera e iniciaram perseguição.

O carro, segundo a PM, entrou na contramão na rua Princesa Isabel, no Brooklin, e bateu em dois veículos na avenida Jornalista Roberto Marinho.

Os ocupantes do carro atiraram contra os policiais militares, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Os policiais, então, teriam reagido. Três foram atingidos e levados ao Hospital Campo Limpo. Dois homens morreram e um adolescente ficou internado sob escolta.

Outros dois ocupantes do veículo e um adolescente detidos em flagrante.

O veículo utilizado pelo grupo havia sido furtado, segundo a polícia, e no interior dele havia duas armas.

A perícia foi acionada e o caso registrado como morte decorrente de intervenção policial, roubo e corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, no 27° DP (Campo Belo). As mortes dos envolvidos são investigadas pela Divisão de Homicídios do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.