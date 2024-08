Dois juízes de boxe foram afastados em Paris por risco de corrupção

Dois árbitros de boxe do Cazaquistão foram afastados por ‘risco de corrupção’ durante os Jogos de Paris, antes de combates que valiam medalha na modalidade.

Alisher Altayev e Yermek Suiyenish foram afastados no dia 4 de agosto e arbitraram 25 e 21 lutas dos Jogos de Paris, respectivamente, segundo informações do jornal The Times.

O The Times aponta que o COI não levou em consideração um relatório de Richard McLaren, conceituado professor de direito esportivo, que listou Altayev como uma pessoa de “alto risco” e Suiyenish como “risco médio”.

A exclusão dos juízes teve repercussão na Itália, uma vez que, segundo o jornal Corriere della Sera, Altayev arbitrou a luta em que a italiana Irma Testa, bronze em Tóquio, perdeu por pontos da chinesa Xu Zichun na fase preliminar. Ela reclamou do julgamento da arbitragem após o combate.

Em Paris não há juízes corruptos, mas o nível de arbitragem não é típico de um torneio olímpicoIrma Testa, boxeadora italiana após derrota por pontos em Paris.