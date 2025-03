Dois homens são presos por roubo de veículo na zona sul de SP

Na madrugada deste sábado (1°), dois homens foram presos após roubarem um veículo Hyundai Creta no bairro de Jurubatuba, na zona sul da capital. A equipe do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano localizou o carro por meio de um rastreador e realizou a abordagem dos suspeitos na Rua Manuel Guilherme dos Reis, a poucas quadras de uma base da corporação.

Os suspeitos, identificados, estavam dentro do veículo no momento da abordagem. Durante a revista, os policiais encontraram um revólver calibre .38, carregado com quatro munições intactas. Ele confessou ter participado do roubo, mas alegou que a arma já estava no carro. No entanto, a vítima, proprietária do veículo, afirmou que os responsáveis por anunciar o assalto estavam portando a arma de fogo.

(Divulgação)

O crime aconteceu próximo a um estacionamento. Cerca de 40 minutos depois, a polícia já havia rastreado e localizado o automóvel. Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados ao pronto-socorro para exame médico e, posteriormente, ao distrito policial, onde o delegado de plantão registrou a ocorrência como roubo com concurso de pessoas. Ambos os detidos permaneceram à disposição da Justiça.