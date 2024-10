Dois homens são detidos em flagrante por roubo de carga de cosméticos

Hoje (22), policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante patrulhamento de motocicletas pela Rua Francisco Inácio Solano, receberam informações via rede de rádio sobre um roubo de carga em andamento pela Estrada Canal do Cocaia, onde a vítima havia sido libertada pelos infratores próximo à Base da PM, e forneceu as características dos suspeitos e dos veículos envolvidos.

Pouco depois, uma motocicleta com dois indivíduos, cujas características coincidiam com as descritas pela vítima, passou pela equipe de policiais. Foi dada voz de parada e realizada abordagem.

Embora nada ilícito tenha sido encontrado na busca pessoal e a motocicleta não apresentasse restrições, as características dos abordados batiam com as informadas pela vítima.

Simultaneamente, outra equipe localizou o veículo roubado, um Fiat Doblo branco, estacionado na Rua dos Acordes, com a carga de cosméticos intacta e a chave no contato. A vítima confirmou que os dois abordados eram os autores do roubo. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada ao 101º Distrito Policial para demais providências de Polícia Judiciária.