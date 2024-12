Dois anos de avanços: São Paulo rumo a um futuro mais moderno e eficiente

Nos últimos dois anos, o estado de São Paulo tem experimentado um crescimento significativo em diversas áreas, com a construção de mais de 50 mil novas moradias e a atração de R$ 780 bilhões em investimentos. As ações empreendidas visam transformar a vida dos cidadãos que residem, trabalham e estudam no estado, conforme destacou o governador Tarcísio de Freitas durante uma apresentação realizada no Palácio dos Bandeirantes.

O governador enfatizou que as iniciativas foram implementadas sob as diretrizes do plano “SP na Direção Certa”, que se concentra na melhoria da gestão pública e na modernização administrativa. Entre as principais medidas estão o corte de 20% nos cargos em comissão, a diminuição do número de estatais e a reestruturação das dívidas do estado. Tarcísio ressaltou a importância dessas mudanças para assegurar que São Paulo continue a ser a locomotiva do Brasil.

Com as finanças do estado ajustadas, foi projetado um orçamento recorde de R$ 33,5 bilhões para investimentos em 2025. Além disso, São Paulo registrou um marco na geração de empregos, com 610 mil novas vagas formais criadas nos últimos dez meses e um crescimento do PIB de 3,5%. A desestatização da Sabesp, estimada em R$ 260 bilhões, é um dos principais projetos que visa acelerar o processo de universalização do saneamento básico até 2029.

Outras realizações notáveis incluem a redução das filas no sistema de saúde com a realização diária de 3,2 mil cirurgias eletivas; a criação de 30 mil vagas no programa Provão Paulista; e o reforço do efetivo policial com mais de 7,8 mil novos agentes. O programa Acordo Paulista também permitiu renegociar R$ 47 bilhões em débitos relacionados ao ICMS e IPVA. No âmbito digital, o Detran-SP implementou a Transferência Digital de Veículos (TDV), tornando esse processo muito mais ágil.

A gestão também se destacou na promoção do agronegócio, consolidando São Paulo como o maior polo exportador do país. No setor social, o programa Bom Prato tem servido diariamente mais de 100 mil refeições a preços acessíveis.

Em 2024, o estado se destacou ao realizar o maior número de leilões desde 1999, contratando R$ 300 bilhões em projetos qualificados através do Programa de Parcerias em Investimentos (PPI-SP). Em dois anos, foram R$ 340 bilhões em contratos firmados. O governo paulista também atraiu grandes empresas interessadas em investir no estado, totalizando R$ 440 bilhões.

O Casa Paulista, considerado o maior programa habitacional da história do estado, completou dois anos com a entrega de 50,2 mil moradias. A gestão está atualmente desenvolvendo outros 103 mil imóveis e lotes urbanos. Além disso, houve um avanço expressivo na regularização fundiária, com mais de 110 mil regularizações realizadas desde o início da gestão.

No campo da saúde, São Paulo superou recordes com mais de 1,2 milhão de cirurgias eletivas realizadas pelo SUS. O tempo médio de espera para cirurgias reparadoras foi reduzido significativamente. O investimento no setor também incluiu a inauguração de sete novas unidades médicas e a abertura de mais de seis mil leitos hospitalares.

A educação também recebeu atenção especial com programas como Prontos Pro Mundo, que permitirá que alunos da rede pública estudem no exterior pela primeira vez. Além disso, reformas foram realizadas em mais de duas mil escolas e cerca de 15 mil novos professores foram contratados.

Na infraestrutura, projetos como o Rodoanel Norte receberam investimentos significativos. O transporte sobre trilhos também teve um aporte financeiro histórico para novas linhas e trens.

O governo paulista não deixou de lado as questões ambientais e investiu em programas para prevenção contra desastres naturais e despoluição dos rios. A restauração florestal atingiu níveis recordes nos últimos dois anos.

Com relação à segurança pública, houve um aumento significativo no efetivo policial e uma queda contínua nos índices criminais na capital paulista.

Neste ano também foi lançado o movimento “SP por Todas“, que visa reforçar políticas públicas voltadas para proteção e saúde das mulheres. Medidas como atendimento especializado para vítimas de violência doméstica foram implementadas.

Por fim, o Fundo Social promoveu ações para atender a população vulnerável durante o inverno e expandiu cursos gratuitos para capacitação profissional.

A atual gestão paulista se comprometeu a continuar promovendo dignidade e desenvolvimento por meio da eficiência e inovação nas políticas públicas.