Doenças da retina podem evoluir silenciosamente e causar cegueira

Responsável por uma parte importante da nossa visão, a retina é uma estrutura localizada na área interna do olho que capta as imagens e as envia ao cérebro, através do nervo óptico, para que seja feito o reconhecimento visual. No entanto, doenças crônicas, como diabetes ou hipertensão, a exposição excessiva aos raios ultravioleta emitidos pelo Sol e o próprio envelhecimento, elevam o risco de danos à retina.

A maior conscientização sobre as doenças retinianas, principais causas de cegueira na população idosa, é reforçada em 29 de Setembro, Dia Mundial da Retina. O oftalmologista e especialista em retina Dr. Marcelo Tanabe, do H.Olhos, Hospital de Olhos, explica que muitas vezes os danos à retina evoluem de forma silenciosa e só são percebidos durante a consulta oftalmológica.

De acordo com o médico, “alguns sintomas que podem indicar problemas na retina são: a fotopsia (flashes luminosos no campo de visão, que podem parecer relâmpagos ou raios), os floaters (sensação de ter insetos voando na frente dos olhos, também conhecida como ‘moscas volantes), a diminuição súbita da visão ou a perda do campo visual”.

“O mapeamento da retina, também conhecido como exame do fundo do olho ou fundoscopia, é o principal procedimento para avaliar a saúde da retina e identificar doenças oculares. Outro exame, muito utilizado atualmente, é a tomografia de coerência óptica, que possibilita avaliar todas as camadas da retina de uma forma muito prática. Os exames são realizados com a dilatação da pupila no próprio consultório”, complementa o Dr. Marcelo Tanabe.

Uma condição séria e que requer atendimento médico imediato é o deslocamento de retina, pois pode levar à perda permanente da visão. Geralmente é causado por uma ruptura ou buraco, e um sintoma importante é o aparecimento de várias moscas volantes. As causas podem ser diversas, traumatismo, miopia, retinopatia diabética, doenças inflamatórias ,histórico familiar, entre outras.

Nas pessoas idosas, a doença de retina mais comum é a Degeneração Macular Relacionada à Idade, a DMRI, caracterizada pela diminuição da visão central, distorção visual e menor nitidez das cores. “A DMRI acomete a mácula, responsável pela visão central, e se não for diagnosticada e tratada de forma precoce pode levar à perda visual importante”, alerta o oftalmologista.

“A maioria das doenças da retina tem tratamento e pode ser curada. Em especial, na retinopatia diabética e na DMRI, muitos casos são tratados com injeções intra vítreas, com a aplicação dos medicamentos diretamente no vítreo, substância gelatinosa que preenche a parte interna do olho, para melhorar a função da retina”, esclarece o médico.

Evitar o tabagismo, adotar hábitos saudáveis de vida, ter uma rotina de cuidados com as doenças crônicas e, principalmente, fazer exames oftalmológicos de forma preventiva, são medidas essenciais para prevenir possíveis danos à retina e preservar a saúde ocular. O resultado é mais qualidade de vida, mais saúde e disposição para realizar as atividades diárias. “Hoje as pessoas estão vivendo mais e cuidar da saúde como um todo é fundamental” , recomenda o Dr. Marcelo Tanabe.