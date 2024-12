Doe e transforme vidas: sua solidariedade faz a diferença

No dia 20 de dezembro, celebramos o Dia Internacional da Solidariedade Humana, uma data que nos lembra da importância de unir esforços para construir um mundo mais inclusivo e igualitário. Nesta data, o Instituto Jô Clemente (IJC), Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos que promove saúde e qualidade de vida às pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras, convida todas as pessoas a serem solidários e empáticos, contribuindo para a promoção de direitos e oportunidades para pessoas com deficiência.

Há mais de 63 anos, o IJC é uma das principais Organizações que luta pela inclusão social e autonomia de pessoas com deficiência no Brasil. Por meio de programas e projetos que englobam Educação, Inclusão Profissional, diagnóstico precoce e apoio às famílias, a Instituição impacta positivamente mais de 27 mil vidas anualmente.

“Cada ato de solidariedade nos aproxima de uma sociedade mais justa e humana. O impacto de uma contribuição vai muito além do individual, pois transforma famílias inteiras e gera oportunidades para quem mais precisa”, ressalta Priscilla de Arruda Camargo, Gerente de Comunicação, Marketing e Captação de Recursos do Instituto Jô Clemente (IJC).

Formas de ajudar

A solidariedade pode ser de diversas formas, seja fazendo trabalho voluntário ou, até mesmo, com doações em dinheiro. A transformação vem de dentro para fora, gerando oportunidades e igualdade para todas as pessoas. Conheça algumas maneiras de contribuir:

· Doações regulares: Escolha um valor e colabore mensalmente. Sua contribuição recorrente permite que o IJC planeje suas ações de maneira ainda mais eficaz. Acesse o site e saiba mais.

· PIX: Transfira qualquer valor usando a chave: [email protected]. Também é possível realizar a doação escaneando o QR Code diretamente pelo aplicativo do seu banco.

· PayPal: Contribua de forma rápida e segura clicando no botão “Doar” no site do IJC.

· Depósito bancário: Quem prefere uma contribuição direta e simples, basta realizar a transferência ou depósito no banco de sua preferência. (Banco Itaú – Agência: 0066 C/C: 00130-6 CNPJ: 60.502.242/0001-05 Razão Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo)

· Convide seus amigos: Siga as redes sociais do Instituto e incentive mais pessoas a contribuírem para esta missão.

Por que doar ao IJC?

Os recursos recebidos das doações são destinados aos projetos desenvolvidos dentro do Instituto Jô Clemente (IJC). Sua contribuição fortalecerá este trabalho, além de continuar promovendo a autonomia, mais qualidade de vida e inclusão de pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras na sociedade.

“Desde a pandemia, tivemos uma queda na receita de doação tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica (empresas), o que impacta bastante as Organizações da Sociedade Civil, como o IJC, que dependem de doações. A solidariedade é o motor da transformação. Com a doação, podemos continuar a construir um futuro de igualdade e respeito para todas as pessoas, onde cada um tema chance de desenvolver plenamente seu potencial. Juntos, somos capazes de transformar vidas e fortalecer a luta pela inclusão social no Brasil,” finaliza Priscilla.