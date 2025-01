Documentário sobre Manoel Cordeiro finaliza gravações

Terminaram as gravações do documentário provisoriamente intitulado “Manoel Cordeiro, Vida e Manifesto”, produção da Sapucaia Filmes e Filmes do B, que registra a trajetória do músico multi-instrumentista e a criação de seu manifesto sobre a música popular feita na Amazônia. A produção, dirigida por San Marcelo, teve as últimas cenas gravadas no Festival Psica, em Belém (PA), em dezembro do ano passado.

“A sensação que tenho é: finalizamos? Eu acho que dentro do documentário, mesmo após o fim das gravações planejadas, há sempre possibilidade de criação, então ainda fica aberta a agenda pra uma última diária caso acharmos necessário. Agora em janeiro entraremos na pós-produção. É aí que o filme toma forma“, ressalta o diretor sobre o fim das filmagens.

San, que codirigiu o curta-metragem “Luz do Mundo”, de 2023, com Cícero Pedrosa Neto, que destacava a trajetória e obra musical de Manoel Cordeiro, retorna agora como diretor do documentário que retrata um ponto crucial na carreira e vida de Manoel. Ele é estruturado em três eixos principais: além da criação do manifesto, explora a visão do artista sobre si mesmo e as perspectivas de seus colaboradores e parceiros. Nomes como Nazaré Pereira, Felipe Cordeiro, Nilson Chaves e Dira Paes, artistas comprometidos com a música amazônica, participam do projeto.

“O manifesto tem influência de toda a trajetória artística e de luta em favor da música brasileira feita na Amazônia. Manoel Cordeiro produziu diversos nomes de sucesso do cenário sonoro nacional. A música feita na Amazônia brasileira é plural, cheia de influências latinas, afro e europeias, bem como tons de modernidade com o advento da tecnologia” – comenta o diretor.

O diretor, que dedicou a segunda metade de 2024 para as gravações da produção, fala mais da experiência junto a Manoel.

“Começamos gravando em Belém, depois fomos para São Paulo e voltamos para o Pará. Foi uma experiência importante na minha trajetória de vida e profissional. Tivemos altos e baixos, lutas, muita música e uma equipe unida por um cinema nacional feito na Amazônia” – revela.

Com a finalização das gravações, o diretor escolheu uma data bem especial para o lançamento do documentário.

“A previsão de lançamento para o público em geral é 8 de novembro de 2025, data em que o Manoel Cordeiro completa 70 anos, porém antes a ideia é passar por festivais e mostras” – completa San.