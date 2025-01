Documentário revela o impacto da intervenção da saúde pública de Cuiabá

A intervenção da Saúde de Cuiabá, uma decisão histórica em território nacional, acaba de ser eternizada em novo filme produzido pela Full Time, com direção de Rafael Afonso. A medida foi adotada pelo Governo do Estado do Mato Grosso em março de 2023 após caos da saúde pública da capital e denúncias de irregularidades na administração municipal, incluindo atrasos em pagamentos a fornecedores, falta de medicamentos e precariedade nos atendimentos de saúde.

Por meio de entrevistas a nomes envolvidos no caso, o filme é o primeiro a mergulhar nos bastidores de um dos maiores escândalos da saúde pública de Cuiabá, que teve repercussão em todo o Brasil.

Durante os dez meses de intervenção, foram realizadas diversas ações, incluindo a reforma de unidades de saúde, a implantação de sistemas de gestão de medicamentos e a contratação de profissionais para suprir deficiências no atendimento.

No documentário, os principais atores da intervenção contam como encontraram a saúde da capital e detalham os trabalhos realizados durante o período interventivo para amenizar o impacto do caos para a população cuiabana. Eles também expõem a esperança de melhorias com a troca da gestão municipal.

Em um contexto nacional de forte influência política nas pastas da saúde, sobretudo desde o período da pandemia, com desvio de vacinas e colapso na saúde pública de outros estados (como Manaus, com a falta de oxigênio em 2021), o filme dirigido por Rafael Alfonso é importante para ilustrar que o caso da saúde de Cuiabá é mais uma peça dentro de um cenário político brasileiro. O documentário é coordenado pelo Instituto Ibitiraty.

Documentário: Intervenção na saúde pública de Cuiabá: DOC – INTERVENÇÃO NA SAÚDE DE CUIABÁ