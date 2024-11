Documentário revela bastidores polêmicos da carreira de Belo e romance com Viviane Araújo

A série documental “Belo: Perto Demais da Luz” oferece uma visão detalhada da vida pessoal e profissional do cantor Marcelo Pires, amplamente conhecido pelo nome artístico Belo. Disponível no serviço de streaming Globoplay, esta produção em quatro episódios, realizada em colaboração com a AfroReggae Audiovisual, examina os altos e baixos que marcaram a trajetória do artista. Por meio de depoimentos de pessoas próximas, o documentário revisita momentos cruciais, como os períodos de encarceramento e as repercussões de seus relacionamentos amorosos amplamente divulgados pela mídia.

Relação com Viviane Araújo Ganha Destaque na Produção

Embora Viviane Araújo tenha optado por não participar do projeto, seu relacionamento de quase uma década com Belo é um dos focos abordados. Segundo relatos do produtor musical Stenio Madeira, o interesse do cantor por Viviane surgiu ao vê-la numa publicação impressa. O destino interveio quando ela compareceu a um show do grupo Soweto, iniciando assim o romance entre os dois. De acordo com o jornalista Leo Dias, em menos de seis meses, o casal já dividia uma residência adquirida com recursos dela.

Pedido de Casamento em Rede Nacional

O romance intensamente acompanhado pelo público culminou em um pedido de casamento memorável no palco do programa Planeta Xuxa, em 2000. Leo Dias destaca a forte química entre Belo e Viviane, evidenciada pela atração mútua que os dois compartilhavam.

Durante o relacionamento com Viviane Araújo, Belo enfrentou dificuldades legais, sendo preso sob acusações de associação ao tráfico. Mesmo encarcerado, ele recebeu visitas constantes da noiva. Madeira relembra o esforço diário para atravessar a cidade e visitar Belo na prisão. “Ela agiu como muitas mulheres fazem por seus parceiros em situações difíceis“, comenta Leo Dias, destacando a lealdade de Viviane mesmo diante de rumores de traições.

Fim da Relação e Novo Capítulo na Vida de Belo

Apesar das adversidades e especulações sobre infidelidades durante o período de prisão, o relacionamento chegou ao término em 2007, ano em que Belo passou para o regime semiaberto.

A série “Belo: Perto Demais da Luz” está disponível integralmente no Globoplay, proporcionando ao público uma oportunidade de explorar em profundidade a complexa história do cantor.