Doces ou travessuras faz a diversão das crianças no Halloween do Raposo Shopping

O Halloween, tradicional celebração dos Estados Unidos, retorna ao Raposo Shopping. Nos dias 30 e 31 de outubro, das 14h às 20h, as crianças terão a chance de participar de uma animada brincadeira de “doces ou travessuras” em comemoração ao Dia das Bruxas. Em cada sessão, até 10 crianças poderão explorar um circuito temático, guiado por um mapa, em busca de guloseimas. A diversão começa no piso Raposo, dando início a uma jornada cheia de surpresas.

A atividade gratuita é voltada à criançada de 5 a 12 anos de idade. Para participar, basta baixar o Aplicativo do Shopping, disponível para download gratuitamente na Play Store e na Apple Store realizar o cadastro, e reservar o cupom de participação na aba “Cupons”. Na data e hora reservadas, o responsável pela criança deverá apresentar o cupom no Balcão de informações para retirar as instruções e começar a diversão! As vagas são limitadas.

O Raposo Shopping disponibiliza estacionamento gratuito de segunda a sexta-feira, exceto em feriados, das 12h às 14h30, para clientes que realizarem uma consumação mínima de R$ 35 nas lojas de alimentação.

Serviço: Halloween no Raposo Shopping (Rod Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo/SP)

Onde: Piso Raposo

Quando: dias 30 e 31 de outubro, das 14h às 20h. Última turma às 17h

Quanto: gratuito

Classificação: de 5 a 12 anos de idade

Capacidade: até 10 crianças por sessão, de 60 minutos cada.

Mais informações em www.rapososhopping.com.br ou pelo telefone (11) 3732-5002