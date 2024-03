Docente da USCS publica artigo em revista internacional sobre o ensino remoto durante o 1º ano de covid-19

A docente Thaís Schmidt, dos cursos de Biomedicina e Farmácia da USCS (Universidade de São Caetano do Sul) e do Colégio USCS, publicou artigo que aborda assuntos relacionados ao ensino durante o primeiro ano da pandemia da covid-19. Com base em literatura, artigos e também as experiências das educadoras, o artigo aborda aspectos do contexto educacional no primeiro ano do surto de covid-19 no país, avaliando a trajetória e o desempenho dos alunos, com foco no ensino remoto emergencial (ERT).

“Este artigo científico foi publicado a convite, como resultado à uma palestra que ministrei no I Simpósio Internacional de Educação do SESI, creio que pode ser muito útil para os colegas de profissão e também para os que estão em formação”, explica a autora. “Embora tenha apresentado avanços no desenvolvimento das habilidades dos alunos e na possibilidade de cruzar fronteiras físicas, o estudo aponta obstáculos históricos como a desigualdade social, a falta de acesso e o uso de recursos didáticos”, completa a autora.

A partir dos estudos e experiências, a pesquisa revela que houve uma grande disparidade entre o resultado esperado e o praticado, assim como falhas no que era transmitido aos alunos e o que foi realmente aprendido. Isso devido às soluções de ensino remoto, que não contavam com formação profissional satisfatória de professores sobre o uso de plataformas digitais e com metodologias para auxiliar os alunos com a nova abordagem de aprendizagem.

Com a publicação do artigo Remote Teaching Approaches for Brazilian Students at the covid-19 First Pandemic Outbreak (Abordagens do Ensino Remoto para Estudantes Brasileiros no Primeiro Ano da Pandemia de covid-19), junto com a autora Lucinéia Ferreira Ceridório, na revista Foco Interdisciplinary Studies.

O artigo, na íntegra, pode ser acessado no link: https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/4303